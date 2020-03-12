防疫無國界 陳時中籲WHO不應遺漏台灣

台灣被排除在WHO之外，如今新冠肺炎延燒全球，台灣防疫成果反成國際焦點。指揮中心指揮官陳時中今天說，盼WHO藉此疫情認清防疫不分國界，台灣不應被遺漏。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，有外媒記者詢問，新冠肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）台灣防疫成果全球有目共睹，是否因此更有機會加入世界衛生組織（WHO）。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前世界各國都在做一樣的事，只是看各國決定犧牲掉多少人，畢竟所有隔離措施等都會影響到民眾，防疫越嚴謹，區隔板塊就會愈大，例如武漢採取重症到醫院、輕症到方艙醫院等措施，也是一塊塊進行區隔，世界各國根據疫情嚴重度必須有所選擇。

「我們需要WHO，WHO也需要台灣。」陳時中說，世衛本來就不該拒絕任何人，但目前看到世衛受到政治干擾、困惑，聽信其他國家宣稱可照顧台灣，拒絕台灣加入世衛，這是不智的決定，畢竟台灣可以和世界分享的有很多，包括公衛經驗、健保體系，以及防疫上的快篩、疫苗或相關製藥能力、病毒分析能力等。

他強調，透過這次疫情可以發現，當流行病來襲，沒有人可以置身事外；反之，任何一個地區被遺漏到世衛以外，都可能成為破口。

陳時中說，面對這次疫情，台灣因不是世衛會員國，花了很多精神搜集相關情報，也有很多國家願意把情報提供給台灣，讓台灣疫情得以控制。

他強調，直到疫情來襲，世界各國才會明白不希望有任何國家成為破口，畢竟只要有一個破口，就可能回頭影響到自己的國家，也是世衛標榜的精神，希望經歷疫情考驗以後，世衛可以認清沒有地方可以被遺漏掉，任何遺漏都可能成為破口，當疫情來襲時是人類對抗病毒，任何地方都不該被忽視，更有機會進而對世界有貢獻。