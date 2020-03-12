第三度包機能否成行 陳時中：牽涉互信有待觀察

第二批滯武漢台人已成功返台，第三批包機啟動受關注。指揮中心指揮官陳時中今天說，相關決定牽涉互信，中國有大量復工、群聚，對防疫造成很大壓力，需用時間觀察才能正確判斷。

第二批的2架武漢包機已在10日及11日回台，361名民眾分住3個檢疫所，且已全數完成採檢，目前都沒有不適症狀。

媒體關注，目前還有台灣人滯留在武漢，且有些人因發燒無法搭包機回來，是否會啟動第三批包機。

陳時中下午在記者會表示，在中國等疫區可能持續有需要被救援者，會持續關心，但台灣要量力而為，中國的狀況讓台灣有一些困擾，不論是這次包機，或是他們對自己信心度非常地強，除了方艙醫院關閉，且中國宣布武漢外的疫情已0確診，但台灣還要救援，形成認知上的矛盾。

陳時中說，仍期待在救援上可以和中方有更多對話，讓專業決定未來如何進行。

有媒體追問第三度包機的可能性，陳時中說，牽涉到互相信任的問題，如疫情資訊到底對還是不對，這不是只有台灣質疑，而是世界很多國家都在講，在疫情流行的情況下，中國疫情一下子往下這樣掉，有這樣的可能性嗎？

陳時中說，縱使中國疫情真的往下，但他們有大量的復工、群聚、移動，對防疫都會造成很大的壓力，疫情會不會再有轉變，需要觀察，才能正確判斷。