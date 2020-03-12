澳洲音樂家染疫 樂團媒體34人採檢都陰性
澳洲音樂家感染2019冠狀病毒疾病，台灣146名民眾遭隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，樂團共採檢30人、媒體採檢4人，都是陰性。
確診COVID-19（俗稱新冠肺炎）的澳洲音樂家曾在2月28日、及3月1日來台演出，後因確診，超過百人因此被隔離。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，針對澳洲音樂家的確診個案，掌握的接觸者有418人，其中146人需要居家隔離。採檢的48人中，都是陰性，其中包含樂團30人、媒體4人，也都是陰性。
陳時中也說，針對北部醫院群聚案，掌握指標個案接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性，此群聚案共9人確診，疫情沒有往社區擴散。
指揮中心也宣布，目前台灣共49例新冠肺炎確診，其中1人死亡，20名解除隔離。以往都會公布解除隔離者的案號，但指揮中心指出，有些個案不願被知道解除隔離，未來都不再宣布。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言