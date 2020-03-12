澳洲音樂家染疫 樂團媒體34人採檢都陰性

澳洲音樂家感染2019冠狀病毒疾病，台灣146名民眾遭隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，樂團共採檢30人、媒體採檢4人，都是陰性。

確診COVID-19（俗稱新冠肺炎）的澳洲音樂家曾在2月28日、及3月1日來台演出，後因確診，超過百人因此被隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，針對澳洲音樂家的確診個案，掌握的接觸者有418人，其中146人需要居家隔離。採檢的48人中，都是陰性，其中包含樂團30人、媒體4人，也都是陰性。

陳時中也說，針對北部醫院群聚案，掌握指標個案接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性，此群聚案共9人確診，疫情沒有往社區擴散。

指揮中心也宣布，目前台灣共49例新冠肺炎確診，其中1人死亡，20名解除隔離。以往都會公布解除隔離者的案號，但指揮中心指出，有些個案不願被知道解除隔離，未來都不再宣布。