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新冠肺炎全球大流行 我審慎研議入境自費篩檢

中央社 / 台北12日電
世衛宣布新冠肺炎全球大流行，疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）表示，未來將建資訊系統加強自主健康管理者的管理強度，且審慎研議入境自費篩檢。聯合報系資料照
世衛宣布新冠肺炎全球大流行，疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）表示，未來將建資訊系統加強自主健康管理者的管理強度，且審慎研議入境自費篩檢。聯合報系資料照

世衛宣布新冠肺炎全球大流行，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，歐洲多國已列旅遊疫情建議等級，未來將建資訊系統加強自主健康管理者的管理強度，且審慎研議入境自費篩檢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）在全球114個國家/地區都有病例，世界衛生組織也評估疫情已達全球大流行。

陳時中下午在記者會表示，歐洲8國和中東2國已升到旅遊疫情建議的第二級（警示）、並將歐洲16國升到一級（注意），如果台灣民眾想去，就要依照相關規定，回國後必須居家檢疫或自主健康管理。如果是入境時在機場出現症狀，也會直接送醫院採檢。

不過，陳時中說，居家檢疫和自主健康管理的強度差很多，研議加強自主健康管理的強度，包含建立資訊系統，讓自主管理者每天量體溫並確實通報，有症狀就要回報，且在出境時也要回報追蹤，若有違反相關檢疫規定就會重罰。

此外，陳時中說，目前也在研議，未來如果有需要將啟動擴大採檢，對於從國外進到台灣需自費採檢。

陳時中解釋，因有些外國人士進到台灣是短暫的商務需求或開會，如果進到台灣要檢疫14天，可能會都開完了，也不符需求，在這種特殊狀況下，可以先讓他自費採檢。但因採檢是有限制，如在潛伏期，病毒量低的時候可能驗不出來，反而可能忽略，相關方案還需要審慎考慮。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 疫情

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