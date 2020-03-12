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超人行程！陳時中26小時沒闔眼「像住院醫師值大夜」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北報導
武漢專機抵台，指揮中心指揮官陳時中親至桃園機場停機棚，身穿隔離衣，視察檢疫。圖 ／指揮中心提供
武漢專機抵台，指揮中心指揮官陳時中親至桃園機場停機棚，身穿隔離衣，視察檢疫。圖 ／指揮中心提供

第二批武漢專機我安排四名醫師及九名護理師前往，以確保登機、飛航期間防檢疫作業與人員照料工作得以嚴謹周全；疫情指揮中心指揮官陳時中再次以「超人行程」迎專機返台，兩度往返停機坪及檢疫所，昨早十時再回指揮中心開記者會，廿六小時沒闔眼，陳形容「彷彿回到住院醫師時代值大夜班。」

陳時中從前天上午上工後，馬不停蹄地開會、掌握專機狀況，凌晨還至三間檢疫所，探視回台民眾，昨早上七時許確認最後一批台胞安排妥適後，回到指揮中心聽取疫情報告及舉行記者會，廿六小時未闔眼。

指揮中心醫療應變組副組長、醫福會執行長王必勝表示，醫護小組帶齊Ｎ95口罩、面罩和防護衣等防疫物資，搭乘華航前往武漢；由於旅客中有不少小朋友，頭圍較小，桃園部立醫院還連夜縫製了適合幼童的面罩，希望降低感染風險。

王必勝說，所有人員在前天下午三時便穿戴所有標準配備，但到武漢後，一名防疫醫師與兩名護理師因負責東航檢疫工作，依規定，必須「出關再入關」，以乘客身分搭乘東航返國，旅途中僅配戴Ｎ95口罩，未穿隔離衣，因此視同從疫區返台，須居家檢疫十四天；其餘隨華航返回的九名醫護人員全程未下機、未過海關，不須居家檢疫。

搭乘華航的乘客均需穿戴口罩、面罩、防護衣，經醫師進行健康評估後，依其身體狀況，給予紅色貼紙（有風險）、綠色貼紙（健康良好）。王必勝表示，其中僅一人被貼上紅色標籤，因為一周內出現輕微咳嗽，但未發燒，被安排在最後一排座位，與綠色標籤的旅客間隔五排，並採先上後下方式，避免可能的感染。

新冠肺炎 COVID-19

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