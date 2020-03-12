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第2批回台人數減少 陸提3變數

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
東航機上返台的乘客穿著防護設備。記者鄭超文／攝影
東航機上返台的乘客穿著防護設備。記者鄭超文／攝影

第二批接運滯留湖北台胞包機一波三折，湖北省台辦昨凌晨透過新華社表示，造成回台人數減少有三項原因，包括有人臨時改變想法，也有人不願做核酸檢測，還有因為未成年子女無法返台，其陸配媽媽只能留下來照顧等情況。

報導引述湖北省台辦官員表示，這次運送一波三折，陸方於二月廿六日提議由兩岸航空公司以臨時航班方式共同運送，台灣方面拒絕，直到三月七日台方才同意陸方安排，陸方迅速彙整四○七人運送名單。

湖北省台辦官員表示，由於各種原因，運送人數一直在變化，最終實際運送人數減少，主要有三類情況：一是部分台胞在九日做最後統計確認時改變想法，其中一些人不希望回台後接受十四天強制隔離；二是有台胞在向武漢集結過程中，有發燒症狀，也有台胞不願做核酸檢測，他們最後都沒登機；三是有大陸配偶未成年子女原本在台灣生活，因受台灣最近的特別限制（小明條款）無法返台，其母親只能留下來照護。「這類情況雖然是個別的，但台方限制有悖親情。」

湖北省台辦名官員表示，這次運送中令人遺憾的是，在一些台胞因各種原因未參加運送、飛機艙位出現空缺情況下，原本在不超出原定運送總數範圍內遞補卅多位急需回鄉的台胞參加十日運送，但遭到台灣方面拒絕，一些台胞對此感到很失望。陸方希望兩岸航空公司能在最短時間內再次安排共同運送。

由於卅人因故未登機，原有民眾希望候補遭拒。陳時中說，事先掌握名單相當重要，不論是事先隔離、檢疫、身體狀況等，包括後續到台灣檢疫所等，臨時安排實在不放心，因此並未同意。

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