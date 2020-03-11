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台灣防疫讓世界看見！美媒列「8點」狂讚：教全球寶貴一課

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣防疫表現相當亮眼，讓各國紛紛舉起大拇指，盛讚台灣奠定因應流行疾病的黃金標準，善用科技防疫。記者陳雨鑫／攝影
台灣防疫表現相當亮眼，讓各國紛紛舉起大拇指，盛讚台灣奠定因應流行疾病的黃金標準，善用科技防疫。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣離中國大陸最近，原被世界視為第二危險區域，但在政府及各界的努力下控制得宜，讓外界刮目相看，美媒也特別列出「8點」稱讚台灣的防疫態度與措施，認為台灣給世界上了寶貴的一課。

美國國家廣播公司新聞網《NBC News》刊登標題為「台灣在對抗冠狀病毒方面能教世界什麼事？（What Taiwan can teach the world on fighting the coronavirus）」的新聞，文章中指出台灣從2003年SARS爆發的經驗中得到教訓，從此次疫情的處理能看出台灣政府與人民都做好了準備。

一、保持警覺、積極提前展開防疫措施

台灣很早就得知中國武漢正開始傳播「嚴重的肺炎」的消息，採取積極主動的防疫措施，避免出現重大疫情。

中國在12月31日通知世界衛生組織有幾起未知的肺炎病例後，台灣疾病控制中心立即下令對從武漢起飛的旅客進行檢查。儘管和北京關係不佳，但仍要求並獲得許可，派出一支專家小組前往中國，在1月12日進行實地調查。

行政院發言人Kolas告訴NBC新聞，「他們沒讓我們看到，他們不希望我們看到的東西，但我們的專家判斷狀況不樂觀」，而後台灣開始要求醫院進行篩檢、通報病例。以上措施都發生在台灣還沒出現首例確診以及全世界有警覺心之前。

二、設置指揮中心

台灣針對這波新冠肺炎，建立了由衛生福利部長陳時中所領導的中央疫情指揮中心，不只調查確診和疑似案例，同時還跟各部會與地方政府合作，協調全台的因應措施，包含資金分配、人力部署和為校園消毒提供建議。

三、迅速果斷地採取行動

台灣在確認首例後5天就禁止湖北省人士入境，時間比各國都早。

四、運用科技偵測、追蹤個案

台灣2003年爆發SARS疫情後，機場就配置體溫偵測器篩檢發燒遊客。除此之外，現在旅客也還能透過掃描QR Code線上通報旅遊史與健康症狀，資料直接匯入疾管署。來自疫情重災區人士即使沒症狀仍須強制居家隔離14天，透過手機的位置分享功能進行追蹤；違反隔離措施或隱匿症狀者，都可能被重罰。

五、確保物資供應無虞

疫情爆發後，台灣為最早禁止口罩出口的國家，政府迅速禁止製造商出口口罩，實行調配制度；更建立新的產線以及調派國軍來大幅提高產量。

六、向民眾傳遞正確對抗疫情資訊

政府要求電視和廣播電台每小時播放一次公共服務宣導內容，說明病毒傳播途徑、正確洗手的重要性以及配戴口罩的時機。行政院發言人Kolas直言，「我們認為只有資訊透明，而人們有充分醫療知識，恐懼才會因此減少。」

七、獲得民眾支持

NBC News採訪台灣一位校長，受訪者表示，民眾配合政府建議措施，對於防止病毒傳播相當重要。他的學校有超過95％的家長在家就量好孩子的體溫，上學前向學校回報。「不管政府做什麼，大家都要為自己的健康負責」。

目前台灣幾乎各辦公大樓、學校以及社區運動中心都在門口測量體溫，避免發燒人士進入，許多地方也都設置手部酒精消毒液。

八、僅記SARS教訓，從中學習

台灣政府從SARS爆發的經驗中得到教訓，這次台灣政府和人民已經謹記教訓，做好了準備。行政院發言人Kolas說明，對於防疫來說，涵蓋99％台灣人的健保體系非常關鍵。健保讓懷疑自己染病的民眾不必害怕去醫院，就算懷疑自己染病，也不用擔心自己無法負擔醫療費。

外交部盤點各國報導台灣防疫政策。圖片來源／ 外交部臉書
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