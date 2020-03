台灣防疫讓世界看見！美媒列「8點」狂讚：教全球寶貴一課

新冠肺炎疫情肆虐全球,台灣離中國大陸最近,原被世界視為第二危險區域,但在政府及各界的努力下控制得宜,讓外界刮目相看,美媒也特別列出「8點」稱讚台灣的防疫態度與措施,認為台灣給世界上了寶貴的一課。

美國國家廣播公司新聞網《NBC News》刊登標題為「台灣在對抗冠狀病毒方面能教世界什麼事?(What Taiwan can teach the world on fighting the coronavirus)」的新聞,文章中指出台灣從2003年SARS爆發的經驗中得到教訓,從此次疫情的處理能看出台灣政府與人民都做好了準備。

一、保持警覺、積極提前展開防疫措施

台灣很早就得知中國武漢正開始傳播「嚴重的肺炎」的消息,採取積極主動的防疫措施,避免出現重大疫情。

中國在12月31日通知世界衛生組織有幾起未知的肺炎病例後,台灣疾病控制中心立即下令對從武漢起飛的旅客進行檢查。儘管和北京關係不佳,但仍要求並獲得許可,派出一支專家小組前往中國,在1月12日進行實地調查。

行政院發言人Kolas告訴NBC新聞,「他們沒讓我們看到,他們不希望我們看到的東西,但我們的專家判斷狀況不樂觀」,而後台灣開始要求醫院進行篩檢、通報病例。以上措施都發生在台灣還沒出現首例確診以及全世界有警覺心之前。

二、設置指揮中心

台灣針對這波新冠肺炎,建立了由衛生福利部長陳時中所領導的中央疫情指揮中心,不只調查確診和疑似案例,同時還跟各部會與地方政府合作,協調全台的因應措施,包含資金分配、人力部署和為校園消毒提供建議。

三、迅速果斷地採取行動

台灣在確認首例後5天就禁止湖北省人士入境,時間比各國都早。

四、運用科技偵測、追蹤個案

台灣2003年爆發SARS疫情後,機場就配置體溫偵測器篩檢發燒遊客。除此之外,現在旅客也還能透過掃描QR Code線上通報旅遊史與健康症狀,資料直接匯入疾管署。來自疫情重災區人士即使沒症狀仍須強制居家隔離14天,透過手機的位置分享功能進行追蹤;違反隔離措施或隱匿症狀者,都可能被重罰。

五、確保物資供應無虞

疫情爆發後,台灣為最早禁止口罩出口的國家,政府迅速禁止製造商出口口罩,實行調配制度;更建立新的產線以及調派國軍來大幅提高產量。

六、向民眾傳遞正確對抗疫情資訊

政府要求電視和廣播電台每小時播放一次公共服務宣導內容,說明病毒傳播途徑、正確洗手的重要性以及配戴口罩的時機。行政院發言人Kolas直言,「我們認為只有資訊透明,而人們有充分醫療知識,恐懼才會因此減少。」

七、獲得民眾支持

NBC News採訪台灣一位校長,受訪者表示,民眾配合政府建議措施,對於防止病毒傳播相當重要。他的學校有超過95%的家長在家就量好孩子的體溫,上學前向學校回報。「不管政府做什麼,大家都要為自己的健康負責」。

目前台灣幾乎各辦公大樓、學校以及社區運動中心都在門口測量體溫,避免發燒人士進入,許多地方也都設置手部酒精消毒液。

八、僅記SARS教訓,從中學習

台灣政府從SARS爆發的經驗中得到教訓,這次台灣政府和人民已經謹記教訓,做好了準備。行政院發言人Kolas說明,對於防疫來說,涵蓋99%台灣人的健保體系非常關鍵。健保讓懷疑自己染病的民眾不必害怕去醫院,就算懷疑自己染病,也不用擔心自己無法負擔醫療費。