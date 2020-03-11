第2批武漢返台包機拖1個多月 他：中共最在意「由誰接返」

第2批武漢返台包機拖了1個多月的原因，兩岸有不同說法！湖北省台辦負責人指出，大陸2月5日就提出由東方航空運送，但遭台灣拒絕，2月26日退一步改提由東航和華航，台灣終於在7日同意。衛福部長陳時中指出，中方認為既然已檢驗呈陰性，只需要口罩，台灣則「寧可多做一些」，要求都穿防護衣。

陸：台拒絕東航

《新華社》引述湖北省台辦負責人指出，大陸自2月5日起提出由東航運送的計畫，但台灣並不接受，於是在2月26日退一步提議由東航和華航共同運送，台灣再度拒絕，直到7日才同意此安排。

為此，大陸在8日連夜彙整出一份407人名單，涉及湖北15個市州，需返台就醫、用藥者超過4成，隨家長同行的少兒約占34%，急需返台復工者占23%。這位負責人也強調，返鄉的台胞在離開湖北居住地和登機前，全部經核酸檢測呈陰性，並經過最少3次體溫檢測。

台：兩岸認知不同

「第2批武漢包機之所以拖這麼久，兩岸認知不同是一大主因。」衛福部長陳時中11日解釋，最初中方是覺得只要戴口罩就夠，台灣則認為需要防護衣。中方認為這次旅客採檢都是陰性，體溫也已確實檢驗，但看到這麼多個案檢測，陰陰陽陽常有變化，「台灣寧可多做一些，不要因為少做而產生憾事。」陳時中說。

他指出，正因如此，才讓對岸認為台灣不信任他們的專業，但他強調台灣只是根據病毒的狀況來安排，因專業對話稍顯不足，才導致隔閡出現。

學者：中方不接受撤僑

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，兩岸的主要歧異在於「用誰的飛機來接返」，因超過春節包機的期間，若貿然接受華航，恐有「撤僑」政治（主權）聯想，有違一中原則；而台灣由於上次包機防疫破口造成的不信任感，若無法等同於「橫濱模式」的檢疫及航機規格，從政府到民間恐怕都無法接受。

王智盛臆測，北京比照上週「超高規格」港澳籍航空、港澳檢疫醫護人員隨行的港澳包機，用以顯示這和台灣都不是「撤僑」，而是「兩岸四地」的特殊性安排。在建立起「非撤僑」的防火牆後，中共最在意的「由誰接返」問題，自然就迎刃而解。

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