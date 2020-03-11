外交部列23國媒體報導 喊「台灣防疫經驗世界都在看」

新冠肺炎各國皆有確診案例出現，不過台灣處高風險地區，卻在防疫表現上相當優秀，讓各國媒體相繼報導。而外交部昨（10）日整理出23個國家的報導並表示，「台灣防疫經驗世界都在看」，其中日韓泰媒體也提到數位政委唐鳳將IT技術導入此次防疫工作。

外交部在臉書整理出全球對台灣防疫工作的相關報導，包含美國、加拿大、德國、英國、法國、瑞士、捷克、義大利、西班牙、波蘭、波赫、荷蘭、紐西蘭、日本、韓國、泰國、印尼、印度、聖露西亞、智利、土耳其、卡達、南非等國家，並表示「台灣防疫經驗全球媒體都在看」。

多家媒體也對於台灣位處高風險地帶卻能成功防堵疫情讚譽有加，而面對疫情所推出相關的防疫政策與措施都被關注，也誇讚整體表現相當優秀，其中，韓國每日報、日本朝日新聞和泰國workpoint 新聞網皆有報導提到，數位政委唐鳳導入IT專業技術，協助防疫工作及輔助口罩政策。

外交部形容，走在防疫這條泥濘路上，台灣就是個沒有傘的孩子，只能冒著風雨不停向前奔，而面對疫情不論超前部署還是正向防疫，台灣目前為止的表現不錯，在肯定自己之後還是不能掉以輕心。

文章一出，網友也紛紛留言表示，「我台灣我驕傲」、「好感動和感念自己是台灣的一份子」，也有人提到，「除了政府積極，醫護人員努力，民眾的防疫配合，才能達到現在的成果」、「防疫人員辛苦了」、「辛苦第一線及研發人員」。