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兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

包機乘客送往不同檢疫所 陳時中：讓其他人練兵

中央社 / 台北11日電
第二批武漢包機抵台，指揮中心今天宣布361名台灣民眾昨天深夜搭機回台，已全數送往3個檢疫所，指揮中心指揮官陳時中全程在桃園機場親自坐鎮指揮。圖／指揮中心提供
第二批武漢包機抵台，指揮中心今天宣布361名台灣民眾昨天深夜搭機回台，已全數送往3個檢疫所，指揮中心指揮官陳時中全程在桃園機場親自坐鎮指揮。圖／指揮中心提供

第二批武漢包機昨天深夜陸續抵台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，這次將民眾送到和之前不同的檢疫所，除了因應房型需求，也希望讓其他檢疫所練兵，以備不時之需。

第二批武漢包機昨天深夜、今天凌晨陸續返台，返台者需採檢陰性、沒發燒才能登機，361名台灣人昨晚分別搭乘華航與東航專機返台，其中2成是18歲以下兒童，也有孕婦及老人，最高齡91歲，分置3個檢疫所。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午召開記者會，會後受訪時表示，這次之所以將這麼多人送往與之前不同的檢疫所，一方面除了和檢疫所配置有關，希望盡可能讓有孩子的家庭安排雙人房、三人房；另一方面則是要讓其他檢疫所人員「練兵」，讓每個檢疫所的人員都了解安置樣態、時序、整備等，有需要的時候才能及時動員。

陳時中指出，有了前幾次經驗，隔離所設備已相當齊全，除了有熱水、洗衣機、吹風機、電視、無線網路，除了一天3餐外，也提供泡麵。

新冠肺炎 COVID-19

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