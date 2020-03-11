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第二批專機回來了！鄰長報平安、學生趕上面試

聯合晚報 / 記者林敬家王駿杰／連線報導

彰化縣一名鄰長過年前和陸籍妻子回中國湖北娘家探視病危命終的父親，卻因新冠肺炎滯留當地1個多月，昨天深夜終於搭乘華航包機返台，台灣家人說，鄰長已傳簡訊給報平安，順利抵台，但在警方戒護下，先進到林口檢疫所，雖還未見到面，但家人總算放下心中大石。

新竹女中一名高三學生Cindy農曆年期間與家人回大陸湖北省探親，卻遇上新冠肺炎疫情遭滯留，導致大學個人申請二階恐難以面試，向校方與教育部求助；Cindy的爸爸告知校方，她10日已搭上武漢二次包機返台，目前正接受相關檢疫與隔離，預計4月就可返校趕上二階面試。

新竹女中校長呂淑美指出，Cindy和家人已回台，並接受一連串檢疫工作，若沒問題，還須隔離14天，最快可於4月返校上課，Cindy的爸爸寫了一封信謝謝蔡英文總統、行政院、陸委會、海基會及教育部等各界的幫忙。

彰化縣鄰長夫妻則是受困大陸，留下三名分別剛滿1歲、讀國高中的孩子在台灣，84歲老母、親友幫忙照顧，鄰長昨天中午透過電話表示已抵達當地機場量體溫、做檢疫，但因2月有兩次回台希望落空，入關前仍相當忐忑，又傳出有台商未報到、有人不願配檢疫、有人量體溫發燒而未登機，直晚間近12點，看電視飛機實際抵台，隨後收到鄰長傳回的簡訊，終於放下心頭大石。

新冠肺炎 COVID-19

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