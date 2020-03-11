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武漢肺炎傳歐洲死亡率6％ 張上淳：影響因素多

中央社 / 台北11日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。聯合報記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。聯合報記者楊雅棠／攝影

歐洲武漢肺炎疫情嚴峻，已躍升全球第二大疫區，傳出死亡率高達6%。指揮中心召集人張上淳今天表示，由於各國檢驗積極度、量能不同，都會影響死亡率數字。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今天上午在記者會中表示，每個國家確診個案、死亡人數都受到很多因素影響，第一個當然重症到快死亡的，醫院都會特別檢測 ，診斷出來機率比較高。

張上淳說，輕症就要看每個國家的積極度跟量能，這部分也會影響到分母，影響死亡率數字，尤其疫情期間醫院的混亂狀況會是影響因素之一。

張上淳說，中國包含武漢跟疫情狀況，每個地方死亡數字都會隨著時間變化，像是伊朗一開始很高，後來也慢慢低一些，顯示某個時段數字不代表真正的死亡率。

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