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竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

第二批武漢包機2成是兒童 年紀最大91歲

中央社 / 台北11日電
滯留大陸湖北台商，深夜由華航以包機方式將載返桃園機場，進入機棚。記者陳正興／攝影
滯留大陸湖北台商，深夜由華航以包機方式將載返桃園機場，進入機棚。記者陳正興／攝影

第二批武漢包機抵台，指揮中心今天表示，這批包機18歲以下兒童比例約占2成，有媽媽抱小孩、襁褓中的，年紀最大91歲。

中央流行疫情指揮中心今天上午召開記者會說明第二批武漢包機狀況，指揮中心醫療應變組副組長石崇良做上述表示。

石崇良說，華航班機分送兩個檢疫所，112人送其中一個、57人送另一個；東方航空主要送一個較大的檢疫所共161人，另有31人送前面一個檢疫所，考慮到需就醫的老弱婦孺可能有就醫需求，因此安排在離醫院較近的，其餘比較健康的就安排到環境較優美的檢疫所。

石崇良指出，在超前部署下，目前全台已設有13個檢疫所，總收容人數1500人，可有單人、雙人如父女、母子共住的狀況。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，這次武漢包機體溫限制為37.4度，並詢問過去14天是否有疑似症狀供醫師評估，也必須著裝如護目鏡、口罩、隔離衣，不同的是華航是由台灣自行處理，東航則由防疫醫師帶著護理人員以勸導的方式進行。

外傳有旅客因發燒遭請下機，王必勝指出，華航發現2名旅客報到後發燒，其中一人根本沒到登機口，出關時就在發燒篩檢站被攔下，另一人是準備回航後，由中方以體溫感測儀發現是37.1度，因此這婦人與先生、孩子等3人都被請下機。

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