連夜折騰 武漢專機2班次台人都入住檢疫所

第2批武漢專機載運滯留武漢的台灣人返台，原本首班客機在10日傍晚5時起飛卻因故延誤，兩專機檢疫人員經連夜折騰，終讓全數361名乘客今天清晨進住北部檢疫所隔離。

原本預計在10日傍晚5時起飛的華航專機，因為相關作業問題延後起飛，有報導稱因有些人沒有報到，還有些人因不願配合檢疫而沒有搭機。再加上有人突然出現體溫過高、身體不適狀況，使得原已滑行準備起飛的專機又返回停機坪處理。

經過排除連串問題後，華航專機於9時46分從武漢天河機場起飛，於晚間11時35分抵達桃園國際機場，經過詳細檢疫程序後，約於清晨3時到4時許分送宜蘭及林口檢疫所進行14天的隔離檢疫。

華航專機因故延後4個多小時才起飛，第2班的中國東方航空專機原訂8時起飛，也延遲起飛，飛行近3個小時才抵台。

經過在機棚內詳細檢疫程序後，一行人約6時30分搭車前往林口檢疫所，約於7時在警車前導下進入檢疫所隔離檢疫，終於使得第2批武漢專機任務順利完成。為了讓台人能住得安穩舒適，各檢疫所多有廣大的綠蔭，獨立衛浴的套房及電視等基本設備。

首批武漢台人返台專機是在2月3日返台，幾經協調，兩岸終於達成共識，今天才啟動第2批武漢專機作業，預計帶回400餘名台灣人，但最後共載回361人。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾說明，目前專機整備狀況已大不相同。台灣的檢疫量能提高，檢疫所整備數量已有將近1500個位置，可接納更多人，才會一次接回多人後分置在3個檢疫所。

至於專機延遲起飛等原因，桃園國際機場公司等單位都不願證實，僅表示，一切由中央疫情指揮中心對外說明。中央流行疫情指揮中心也公布，為因應「中國武漢肺炎疫情」，於今天上午10時召開記者會就疫情、武漢專機等事宜作說明。