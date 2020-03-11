湖北台胞專機361人返台 有旅客體溫超標未上機

361名第二批滯留武漢的台人，從昨晚到今天凌晨分別搭乘華航與東航專機返台，旅客通過檢疫後，被安排前往檢疫所隔離14天；而有人在登機前因體溫超標而遺憾未上機。

武漢肺炎疫情延燒，首架武漢台人返台包機，在2月3日深夜返台，當時因登機名單沒有保障弱勢、登機檢疫粗糙、機上出現確診者等因素，導致後續包機時程延宕。經過兩岸協調後達成共識，昨天啟動第二批武漢專機，並由中華航空、東方航空各派出一架專機將台人載回台灣。

桃機國境單位統計，由於原訂搭機的旅客中有部分未報到、有些因檢疫問題被拒搭機，使得返台人數比原先規劃人數少。總計兩架次專機所搭載的旅客共361人，包括華航169人、東航192人，確切數字由中央流行疫情指揮中心公布。

兩架次專機分別在昨晚11時37分與今天凌晨4時8分抵達桃園國際機場，飛機降落後滑行到601接駁坪，再緩緩移往原先安排防疫檢查的台灣飛機維修公司機棚。飛機停靠在接駁坪時，有旅客透過飛機窗門向媒體揮手，有不少人頻頻張望桃園機場夜色。

華航專機原訂在昨晚7時45分抵達桃園機場，但是卻傳出飛機在武漢天河國際機場後推到滑行道時，有2人體溫過高，使得班機再度推回。其中1名女子因身體不適，使得女子的丈夫、兒子1家3口被請下飛機，班機因而延後約2小時。華航表示，一切由中央疫情指揮中心對外說明。

受到華航延後影響，東航專機也被迫延後，並在凌晨4時8分抵達桃園機場。

旅客抵台下機後，再度經過測量體溫、並填寫健康聲明卡與相關旅遊、居住史等資料，有症狀者直接送醫隔離治療，無症狀者則會後送至指定場所安置，進行隔離檢疫14天，另外為保護所有旅客的隱私，在飛機停妥後，停機棚也立即關閉廠棚大門。

由於旅客人數眾多，在經過嚴密的檢疫流程，所有人分成多梯次搭乘遊覽車，離開桃園國際機場，送往不同的隔離所；而旅客除了面對疫情的心理壓力外，在經過搭機、檢疫等一連串的舟車勞頓，旅客的臉龐充滿疲憊。

國境疾管人員表示，2月3日至今，台灣在整體檢疫量能提高，且檢疫所的整備數量也變多，也加速這一次旅客從下飛機後檢疫、通關、旅遊史登錄，與後送到檢疫所的整個流程。