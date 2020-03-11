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192名台人搭東方航空武漢專機 凌晨返台
192名滯留武漢的台人搭乘東方航空專機，於今天凌晨4時8分抵達桃園國際機場，所有旅客下機後將經過嚴格檢疫程序，再送往檢疫所。
武漢肺炎疫情延燒，經過兩岸協調後達成共識，昨天啟動第二批包機，並由中華航空、東方航空各派出一架專機將台人載回台灣。
根據國境單位統計，華航專機搭載旅客169人、醫護10人、機組員12人，共191人，於昨天深夜先行抵台。
另外，東方航空搭載192名旅客，醫護人員3人、機組人員14人，共209人，於今天凌晨4時8分降落桃園機場，確切旅客人數由中央流行疫情指揮中心公布。
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