華航武漢專機返台 旅客檢疫神情疲憊
搭乘中華航空公司的第2批武漢專機旅客，於昨天深夜抵達桃園國際機場，在歷經3小時檢疫通關後，所有人在凌晨2時30分才陸續被送往隔離所；透過車窗看到旅客的神情顯得相當疲憊。
武漢肺炎疫情延燒，經過兩岸協調後達成共識，昨天啟動第二批包機，並由中華航空、東方航空各派出一架專機將台人載回台灣。
華航所搭載的169名旅客在昨晚11時37分抵達桃園機場，由於旅客人數眾多，經過嚴密的檢疫流程，所有人在今天凌晨2時30分起才陸續搭乘11輛遊覽車，並分成兩梯次離開桃園國際機場，送往不同的隔離所。
旅客經過搭機、檢疫等一連串的舟車勞頓，從車窗外看到旅客的臉龐，充滿疲憊神情。
另外，東方航空公司班機預計在4時15分抵達桃園機場。
根據國境單位統計，東方航空共搭載192名旅客，另外有3名醫護人員、14名機組人員，共209人；確切人數由中央流行疫情指揮中心公布。
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