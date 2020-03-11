武漢專機 傳東航拒防護衣僅同意戴口罩

中央社 / 桃園機場11日電

搭乘中華航空公司的第2批武漢專機旅客，於昨天深夜抵達桃園國際機場，但有旅客指出，華航與東方航空在防疫準備標準好像不同，傳出東航未讓旅客穿著防護衣，僅同意戴口罩。

第二批滯留武漢的台人，搭乘中華航空公司專機，於昨晚11時37分抵達桃園機場，機上共搭載169名乘客。

而在華航後負責載送旅客任務的東空航空，截至凌晨1時仍未從武漢起飛，但是有消息指出，有旅客反映東方航空僅讓乘客戴上口罩，卻拒絕搭配防護衣。

有旅客指出，華航與東方航空在防疫準備工作與標準好像不同，對搭機乘客的防疫穿戴標準也不同。

對此，桃園國際機場疾管單位表示，因為飛機都還沒起飛，旅客也未入境，無法評論訊息。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天也在記者會表示，兩岸有達成共識，因飛機為密閉空間，執行包機任務的華航和東航都會遵照一定的檢疫標準，採檢陰性、沒有發燒才能登機。

另外，陳時中也說，華航專機上有醫師、護理師，且攜帶急救箱、相關藥物，以因應登機的可能突發狀況，就是希望能提升防疫的層級。

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