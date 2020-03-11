第二批武漢專機返台 華航乘客檢疫完將後送安置

第二批武漢專機旅客，10日晚間搭乘中華航空公司專機，於深夜抵達桃園國際機場；但有旅客在登機前因體溫超標，而無法搭上飛機，最後只有載送169名乘客返台，但班機也因此延誤。

首架武漢台灣人返台專機，在2月3日深夜返台，當時因登機名單沒有保障弱勢、登機檢疫粗糙、機上出現武漢肺炎確診者等，導致後續專機時程延宕。經過兩岸協調達成共識，10日啟動第二批武漢專機返台，分別由中華航空及東方航空各執飛一航班。

華航專機原訂在晚間7時45分就要抵達桃園機場，但是卻傳出飛機在武漢天河機場後推到滑行道時，有乘客體溫過高，使得班機再度推回原位。其中1名女子因身體不適，女子的丈夫與兒子1家3口被請下飛機。使得班機延誤起飛約2小時，直到晚間11時37分許就抵達桃園機場。華航對此不願回應，僅表示一切由中央疫情指揮中心對外說明。

當班機落地後，在地勤人員的指揮下停靠在停機坪，乘客們戴著口罩穿著防護衣，雖然透過機窗望向窗外，但旅客並未向拍攝的媒體揮手致意，部分旅客則拿起手機朝窗外拍攝，似乎要記錄著回台灣的一刻，地勤人員也開心的向飛機揮手，歡迎這些同胞回到台灣。

專案小組人員在專機未抵達前，就已換上防護衣、口罩等全副武裝在機棚待命，等到專機落地後，隨即推至台灣飛機維修公司機棚，當飛機進入後也立即關起大門維護機上乘客隱私，陸軍司令部三三化學兵群也馬上進行人員與機具等消毒任務。

乘客在下機後，則會依序進行消毒及發燒篩檢等防疫檢查，若出現武漢肺炎疑似症狀，將由救護車以一人搭乘一台為原則後送就醫，無症狀者會由專車接送，離開機棚前往集中檢疫場進行為期14天的安置隔離。

疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，飛機為密閉空間，執行專機任務的班機都會遵照一定檢疫標準，採檢陰性未發燒才能登機。目前台灣的檢疫量能提高，檢疫所的整備數量也變多，有將近1500個位置可接納更多人，第二梯次接回的滯留大陸台灣人將分置在3個檢疫所，後續包機作業會量力而為。