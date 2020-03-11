相隔一個多月 第二批武漢專機晚間返台

中央社 / 桃園機場10日電

自2月3日第一批武漢台商專機返台以來，第二批武漢專機今天啟動，下午先由政府派出華航班機執飛，深夜從武漢返抵台灣，機上乘客難掩興奮之情，為能平安返家而感到放心。

因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第二批專機今天執行任務，分別由中華航空及東方航空各執飛一航班，先前第一批專機由東方航空執行勤務，2月3日深夜搭戴247名台胞及其家屬返台。

原本預計在傍晚5時起飛的華航專機，因故延至晚間9時46分才從武漢天河機場起飛，於晚間11時35分許抵達桃園國際機場，在停妥於台灣飛機維修公司機棚後，將安排專機乘客進行量測體溫等各項檢疫工作，有症狀者將直接送醫隔離治療，無症狀者則後送至指定場所安置，進行隔離檢疫14天。

根據國境單位統計，第一班華航專機旅客169人、醫護10人、機組員12人，合計191人，但確切數字將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前和首架武漢包機返台時的整備狀況已大不相同，不但檢疫量能提高，檢疫所的整備數量也變多，有將近1500個位置可接納更多人，第二梯次接回的滯留大陸台灣人將分置在3個檢疫所，後續包機作業會量力而為。

新冠肺炎 COVID-19

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