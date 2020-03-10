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比照首批模式…返台分區檢疫 桃園台中待命
滯留大陸湖北台商專機抵達桃園機場，經過檢疫程序後，搭乘中央疫情指揮中心派出的遊覽車，分別載送各檢疫所。曾處理過第一批台商檢疫的桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕都表示已做好準備。
依據中央流行疫情指揮中心指出，第二批台胞抵台將比照第一批包機模式，下機後先在台灣飛機維修公司機棚進行防疫檢查，沒有症狀者分送往集中檢疫場所進行十四天隔離檢疫；若有症狀，則後送醫院的負壓隔離病房採檢治療。
上次武漢包機返台台商分送新北、桃園與台中三個檢疫所，據了解，桃園的檢疫所屬公有單位處所，地點隱密、周遭住家少、鄰近大型醫院；上次檢疫隔離運作狀況順暢，警消人員也都有經驗。
台中市衛生局指出，地方已做好準備，隔離地點是工業區和豐原教育園區兩處預定地點之一。前次第一批台胞返台，台中市府不但有前導車，沿途還有環保局人員進行消毒，這次也比照辦理。
相關人士指出，北北基宜現有四處集中檢疫場所，約有五百個房間，地點都由指揮中心安排在對居民影響較少的地點，每一處場所都會有指定醫院，負責支援協助照護受檢疫者。
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