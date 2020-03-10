台灣累計47名新冠肺炎確診 17人已解隔離

中央流行疫情指揮中心今天公布，目前台灣累計47例新冠肺炎確診個案，其中17名已解除隔離，近日新增的解隔離者為一名日本境外移入者和北部醫院群聚案的清潔工。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會公布，台灣目前有47例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）確診，分別為26例本土病例及21例境外移入。

確診個案中，1名死亡、17名解除隔離（新增案33、35）、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

新增的解除隔離者，其一為北部30餘歲男性，到日本大阪旅遊後回台確診；另一名解隔離者為北部醫院群聚案中的急診清潔人員。預期兩人很快就能出院。

目前中國已累計確診8萬754例；此外，國際間（含台灣）累計3萬2933確診病例，分布在103個國家/地區，病例數以義大利9172例、韓國7382例、伊朗7161例、法國1412例及西班牙1204例為多。