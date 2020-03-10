罹新冠肺炎3次採檢才確診 專家：快發病才驗得到

北部醫院群聚案指標個案的兒子今天確診新冠肺炎，但採檢3次才確診。專家張上淳說，呼吸道病毒的檢測通常快要發病才驗得到，且此案是高標準採檢，研判是被先確診的案41傳染。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，北部醫院群聚案的指標個案（北部50餘歲婦女，案34）的兒子（案46）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）。除了母子兩人，案34的女兒（案41）先前已經公布確診。

案46曾在2月14日和24日2度探望案34，並在案34確診後，以接觸者身分在2月28日至3月3日住院隔離採檢（與案34不同醫院）。其兩度採檢都是陰性，後續返家居家隔離。但在3月6日至8日出現咳嗽症狀，經衛生單位安排就醫，進行第三次採檢才確診。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會表示，案41和案46同住，且因案46到醫院陪伴案34的時間比較少，又是比較早的時間，依相關疫調的時序，加上新冠肺炎的潛伏期約平均在5至7天間，研判應該是案41傳染給案46，且是在同住的家庭中感染。

不過，張上淳也說，因案46到醫院探病的時間與發病的間隔也還在14天的潛伏期內，不能完全排除是在陪病照顧的時候發生，但機率比較低。

因案46是採檢3次才確診，張上淳也解釋，此病毒在呼吸道繁殖，感染初期驗不出來，要等到快發病時才會被驗到。案46在3月1日採檢，可能因剛受到感染，不會被驗到，等到症狀出來才驗到。

張上淳也說，原本確診者的密切接觸者並不需要採檢，只需居家隔離，等到有症狀才採檢，到時候比較驗得出來；但因案46與醫院群聚案相關，加上先前也曾有家戶內群聚的無症狀感染者，才用高標準處理這個事件，預先採檢是帶有預防性的性質。

目前北部醫院群聚案已累計9人確診，最先確診的案34感染源仍成謎。

張上淳說，案34的感染源不太容易追了，也沒有找到先前接觸者有人發病。疫調的防治是希望找到可能的感染源，避免有漏洞。