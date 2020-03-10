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接觸者小孩被要求不能到學校 陳時中：排斥隔絕真的沒必要

中央社 / 台北10日電
疫情中心指揮官陳時中表示，他曾聽過有接觸者的小孩被要求不能到校上課，「這些都不合理，生活他還是要過」。記者杜建重／攝影
疫情中心指揮官陳時中表示，他曾聽過有接觸者的小孩被要求不能到校上課，「這些都不合理，生活他還是要過」。記者杜建重／攝影

新冠肺炎疫情未緩，指揮中心指揮官陳時中今天說，曾聽過有接觸者的小孩被要求不能到校上課，「這些都不合理，生活他還是要過」，呼籲將心比心，排斥隔絕真的沒必要。

中央流行疫情指揮中心召開記者會，有媒體提問確診的11歲兒童狀況，專家諮詢小組召集人張上淳說，一切都好，因年紀尚小需要人陪伴，又因是家庭群聚感染，因此特例讓其與爸爸同房，但後續採檢都是陰性。

陳時中表示，也有心理醫師輔導這名孩童，呼籲社會用平常心看待確診者或接觸者等相關人員，他曾聽過有接觸者的小孩被要求不能到校上課，「這些都不合理，生活他還是要過。」

陳時中指出，現在整個社會、防疫中心需要做的，就是把感染者治療完全，例如現在採檢標準提高到三採都陰性才能出院，「我們常常笑說三次陰性，身上都有抗體，都比我們更健康。」

陳時中說，面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），謹慎小心是必要的，但排斥隔絕真的沒必要。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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