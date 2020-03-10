新冠肺炎台灣確診增2例 案46第三採才確診

疫情指揮中心今天宣布，台灣新增2例新冠肺炎確診個案，其中一人為北部醫院群聚指標個案的家人，曾二次採檢都是陰性後居家隔離，但後續出現症狀，第三度採檢而確診。

中央流行疫情指揮中心在下午的記者會宣布，台灣新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）。新增的案46為先前北部醫院群聚案指標個案案34及案41的家人，為北部20多歲男性；案47為荷蘭境外移入個案，為南部30餘歲男性。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會表示，案46研判為家庭內感染，因跟案34和案41有接觸。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥在記者會說明，案46為案34的兒子、案41的弟弟，近期無出國史，與案34、案41同住，曾於案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離並進行二次採檢。不過當時二採都是陰性而返家居家隔離。

莊人祥說，案46在3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46表示咳嗽加劇，安排就醫後收治負壓隔離病房並進行第三次採檢，於今天確診。

針對本起群聚，已累計9人確診。截至目前已掌握接觸者共447人，並採檢398人，其中8人陽性（案35至38及案41、42、45、46）、386人陰性、其餘檢驗中。

至於案47，莊人祥說，案47在3月2日至3月5日曾與2名同事到荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，院方進行採檢通報，今天確診，目前收治負壓隔離病房。

莊人祥說，依案47發病前活動史研判，在境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查案47在荷蘭當地的行程，並持續追蹤與案47同機旅客、親友及職場、就醫接觸者的健康情形。