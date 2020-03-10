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口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

直播／我增2例新冠肺炎確診 案34家人及荷蘭移入

直播／口罩2.0細項、第二批返台包機情況？疫情指揮中心1330記者會

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心舉行記者會，指揮官陳時中。本報系資料照／記者胡經周攝影
中央流行疫情指揮中心舉行記者會，指揮官陳時中。本報系資料照／記者胡經周攝影

口罩實名制2.0確定實施。行政院長蘇貞昌今在立院受訪時，對口罩實名制2.0做初步說明，表示將採網路預購、超商取貨，加上原本的藥局購買並行。其中網購擬定三種方式，包括插卡使用健保卡或自然人憑證，以及不插卡的手機認證，而在民眾最在意的運費部分，會在15元以內。

對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，內容以蘇院長說的為準；而指揮中心會在下午1時30分的記者會上，將說明疫情、口罩2.0等細項。

另外，外界關心因新冠肺炎滯留中國武漢台商的第二批返台包機確定今天成行，由華航、東航執飛。據了解，桃園國際機場資料已收到華航申請資料，去程時間是中午12時，預計晚間8時15分返抵國門，料記者會也會再次說明。

中央流行疫情指揮中心記者會預計下午1330開始，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 蘇貞昌 陳時中

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