血友病母子解除隔離 親筆信謝陳時中及醫護

因新冠肺炎滯留中國的血友病少年與母親被送往檢疫所，今晨解除隔離，由友人接送離開未受訪，母親透過北市聯醫提親筆信，特別感謝中央流行疫情中心指揮官陳時中及醫護協助。

一名14歲血友病少年與母親在2月26日被送往北部集中檢疫所隔離，今晨0時解除隔離，兩人原預定上午離開，大批媒體赴集中檢疫所外守候，未見到少年與母親。

上午近9時，台北市立聯合醫院副總院長黃遵誠走出檢疫所接受媒體聯訪時表示，母親為保護少年，所以無法受訪，有親筆寫感謝信，並由他提供給媒體，兩人已被友人接走，預定先回高雄。

黃遵誠現場念出感謝信內容時說，少年的母親提到非常感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中協助，且今天終於可出關，感謝這一路協助她們的人及醫護人員，希望疫情快結束，並在信末簽名。

黃遵誠指出，少年母親不斷提及感謝陳時中，因陳時中是政府代表，此外，檢疫所醫護員特別送6顆蘋果，希望她們一切平安，因返回高雄路途較遠，也提供剩下的藥劑給母親。

黃遵誠說，少年及母親在檢疫所隔離期間，心情輕鬆，母親得知今天可離開，非常高興；檢疫所內目前仍有4名隔離者，是先前未遵守居家隔離規定的民眾。

一名血友病14歲少年與母親今年春節從高雄赴中國湖北省荊門市探親，原打算過年後返台，因新冠肺炎疫情被迫滯留當地，且未搭到2月初武漢包機返台班機。

因少年所需針劑告罄，海峽交流基金會透過台商協會管道協助，2月10日把針劑送交給少年母親。

中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業協會聯誼會」2月22日發聲明稱，血友病少年所需針劑又不足；中央流行疫情指揮中心當時表示，20日已開4劑給少年家人，預計可用至3月28日。少年母親事後透過全國台灣同胞投資企業協會聯誼會提及，因兒子需用藥、就醫，盼能早日返台。

少年和母親2月24日返台，並送往桃園市一所醫院，經二次採檢為陰性，26日被送至北部集中檢疫所隔離。今晨0時解除隔離，上午近9時由友人接送離開檢疫所。