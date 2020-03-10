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公車開窗防新冠肺炎傳染？醫師：恐更危險

聯合新聞網 / 綜合報導
工作人員在公車上消毒。 （中新社資料照片）
工作人員在公車上消毒。 （中新社資料照片）

新冠肺炎會透過飛沫傳播，讓大眾運輸這種密閉空間成為高風險場合，先前大陸曾傳有和病患搭同一台公車而中鏢的案例。有人認為把窗戶打開有助讓病毒散去，但醫生認為開窗反而讓飛沫傳更遠，反而更危險。

據大陸針對一宗湖南病患乘坐公車引發13人感染的聚集性疫情為例，新冠狀病毒傳播能力較強，在密閉車廂內傳播距離最遠達4.5公尺，病毒至少在30分鐘內可漂浮在空氣中並導致感染發病。

有人認為那就把公車窗戶打開，非密閉空間能降低風險。TVBS報導，感染科醫師李秉穎指出，飛沫雖然會在一兩公尺就掉落地面，但因氣流較強的關係，可能會把飛沫吹到更遠的距離，開窗並非必要，如果有風吹進來，病人身上的飛沫會被傳到更遠的地方，最好就是保持距離以及戴口罩。

現在公車業者都會加強車內消毒，每4小時就會全車消毒一次，而乘客如何自保？醫生提醒除了戴口罩，在公車上盡量少觸摸物體表面，下車之後盡快做好手消毒。

新冠肺炎 COVID-19

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