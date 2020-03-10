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戴口罩可能挨揍！「義」情失控 台僑出門仍不敢戴

醫護忙翻天！禁出國令一下他們第一時間在想什麼？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
新冠肺炎疫情延燒，衛福部下令醫護人員在疫情期間內禁止出國，引發不少反彈。 圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情延燒，衛福部下令醫護人員在疫情期間內禁止出國，引發不少反彈。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情未見緩和，第一線醫護人員和檢疫人員辛苦加班工作，壓力滿檔。日前政府無預警祭出醫事人員限制出國的禁令，加上缺乏配套措施和補償方案，這讓原本就忙到沒時間、每天辛苦工作的醫護人員，感覺不受尊重，無形中打擊了防疫士氣。 儘管政府後續開始推出針對醫護人員的相關辦法，但醫護人員也是人，也有情緒和感受，等到疫情結束，後續政府和社會，應共同思考該如何表揚在疫情期間居功厥偉的醫護人員。

「今天又要採檢！到底還要採檢多少次？」在台北聯合醫院陽明院區，一名病人因肺炎拖了四天才急診，被懷疑新冠肺炎而遭隔離檢疫，他忍不住語帶抱怨，追問主治醫師。

其實，他忘了，比他更無奈的應該是不斷做採檢動作的醫護人員。

隨著疫情時間拉長，第一線醫護人員每天繃緊神經，壓力已愈來愈大，尤其是負責負壓隔離病房照顧者，須穿著特殊防護裝備，身心格外沉重。

任職台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科，擔任主治醫師的蘇一峰現身說法，「每次要進負壓隔離病房看這名病人之前，我必需先換穿全套隔離服，光換裝就需要20分鐘，全身出汗。採檢時，我要小心翼翼的閃躲，因採檢引發的噴嚏與咳嗽噴出的分泌物…」採檢結束時，他脫掉兔寶寶裝隔離服時，還會差點跌倒。

「希望大家能忍受自己小小的不方便，」蘇一峰醫師感嘆說，因著無數堅守崗位的人，默默付出和犧牲，才讓台灣疫情目前還控制得住。

面對日益升高的防疫難度，第一線醫護人員早已疲於應付、壓力罩頂，卻在中央流行疫情指揮中心一聲令下，「醫事人員限制出國」而炸鍋了。

2月27日，指揮官陳時中宣布醫事人員包括社工，到旅遊疫情警示區須先報准。沒想到2月29日，發生國內第一起院內群聚感染事件，更讓第一線作戰的醫護人員感到沮喪。

更有立委爆料，台北市聯合醫院有50名醫護人員因覺得壓力很大，計畫集體請辭。雖然北市聯醫出面澄清「沒有這回事」，台北市副市長黃珊珊也指「是過完年的正常離職潮」，但不滿情緒已悄悄籠罩白色巨塔。

根本沒時間出國，在外租房怕傳染家人

「禁止醫事人員去高風險的地區，出發點是好的，但要有配套措施，」蘇一峰無奈說，醫事人員本來就屬於「高檔運作」、長期過勞的狀態，「本來休假的人就很少」，僅占醫療能量的5%至10%，對醫院運作影響很小。

「許多第一線的醫護人員、檢疫人員加班工作，甚至有醫護人員在疫情期間都住在醫院宿舍或在外租屋，不敢回家，怕把疾病帶回去給家人，」蘇一峰透露。

蘇一峰說，許多醫事人員出國是為了參加國際會議，先不論機票和住宿，單單報名費就要1、2萬元，甚至3萬元。原本他也準備出國參加4月舉行的急重症會議，如今已被迫取消。

蘇一峰坦言，他身邊認識的醫生，有九成都有點生氣，「大家沒有要出國，都可以配合，但覺得不太尊重人，有一種人權被侵犯的感覺。」

「我們本來就沒有時間出國啊！」另一名私立醫院主治醫生說，「重點絕對是『尊重』這件事情。」更讓醫護人員不解的是，比起禁止醫事人員出國，更應該禁止大型集會活動，才能根除感染源，避免疫情中國化、日韓化。

補償未有定案，獎金也不敢期待

很多醫護人員早在去年就已安排出國旅遊行程，「現在被限制出國，造成損失不少，政府對這部分也沒有提出補償辦法，讓我們很錯愕。」

更讓醫護人員羨慕的是，新加坡政府於2月28日就宣布，總統、內閣部長及國會議員等皆減薪一個月，資深公務人員減薪半個月，而包含衛生部與醫院的所有第一線醫護人員，則都可額外獲得一個月獎金。

面對出國限制令，醫療人員儘管有所不滿，也都共體時艱無奈配合，但後來指揮中心又要求全國各醫院提出「分艙、分流」計畫，一名年輕醫師忍不住控訴，「等於整個月何時上班，何時放假，全都操控在主管的手中，一點也沒有自由的時間，更剝奪臨床人員的生活。」

「補償現在就可以馬上執行，新加坡，香港不都是立刻實施嗎？」已經壓力滿檔的臨床醫師爆氣。由於政府忙於防疫，目前僅口頭承諾將會提供補償和獎勵方案，但醫護人員都搖頭說，「聽聽就好，八仙塵爆事件也說要給獎金，後來呢？」

面對醫護人員的反彈，3月4日衛福部次長何啟功在立法院備詢時指出，「這個制度只是希望在防疫期間，所有醫護人員可以免於受到感染，導致返國後造成交叉感染」，並允諾將會在三天內提出初步的具體補償方案。

陳時中坦言，疫情爆發以來，醫護人員雖然受過專業訓練，但可能面對的是比平常多上100倍的壓力，只能精神喊話，企盼大家「互相體諒，攜手共度眼前的難關。」

但這個疫情難關，何時能了？醫界也不敢斷言。

「只希望大眾做好自我健康管理，才能減輕醫療負擔，」許多在前線打仗的無名英雄，異口同聲的說。

面對又累又有情緒的醫護人員，陳時中如何帶領防疫國家隊打耐久戰，恐怕還得靠全民的幫忙。

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.3.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

新冠肺炎 COVID-19

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