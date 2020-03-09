公衛學者籲產官學啟動長照防疫 可再創世界楷模

台大公衛學院院長詹長權今天說，武漢肺炎疫情須做好下一波大流行之下的防疫政策，守住長照機構防線，台灣可再創長照防疫世界楷模。台大副教授陳雅美呼籲產官學啟動長照防疫。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情仍在發展中，「台大公共衛生學院抗COVID-19說明會（第五週）」今天在台大公衛學院召開。

詹長權說，台灣的武漢肺炎疫情還在新興傳染病發展的初期，因為對照歷史，2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）從3月13日第一個確診案例，到4月23日和平醫院發生感染，經過41天，到4月27日止有49確診案例、1死亡。

這次2020年COVID-19從1月21日第一個確診案例到3月5日醫院及音樂廳發生感染，經過44天，到3月8日止有45確診案例、1死亡，路程蠻接近的，可以預期接下來即將到來的社區傳染才是防疫的艱困期，醫院和長期照護機構的防疫更是重點。

台大公共衛生學院公共衛生碩士學位學程主任陳秀熙說，各國傳播很快，但死亡個案集中在老人；參照義大利疫情發展，若要避免進展到比較嚴重的死亡率情況，疾病分流檢驗、醫療配置要做好處置與準備。

他也說，迄今武漢肺炎已耗損2億美元的健康損失，不包含政治、經濟損失，世界衛生組織（WHO）應正視，又考慮恢復金融活動下，應做好相關監測計畫。

詹長權也說，台灣1死亡、香港3死亡、新加坡0死亡，給人感覺個案少，但是新加坡死亡率0、韓國0.7%，台灣有2.2%，一定要在感染的確診數與死亡率之間做一個平衡，作為引導下一步政策的方向，即使對長照機構來說，希望感染率越低越好，一感染就不要死亡。

他並說，要從台灣的1個死亡案例好好去想，確認武漢肺炎的控制目標，就社區感染來說，已經沒有旅遊史可以問，唯一的篩檢就是檢測，不論核酸檢測、PCR檢測或是未來快篩，國家要趕快準備好，由醫師、公共衛生決策人員決定高風險者優先檢測，以利早期發現、早期診斷、早期治療、早期康復。

他強調，國家須就資源分配面向做好下一波大流行之下的防疫政策，就是要從長照機構方面好好講清楚，「這一條防線如果守住，我們真的可再創一次長照防疫世界上的楷模」，整個社區防疫網要妥善建立起來比較好，不能只是做邊境管制而已。

陳雅美進一步建議，現在就要開始啟動產官學協助長照機構做好防疫，觀察國外機構，社區感染一旦開始，長照機構內感染就開始，且台灣現在社區感染已在開始的前端了，她跟長照機構都認為現在差不多是時間點了。

她舉例，美國長照機構已有案例顯示，到3月3日的不到1個月時間內住院54人，有15人死亡，其中13人確診武漢肺炎，另外11人在機構死亡，雖然有提供安寧照顧，過世比例會較高，但顯示長照機構的感染機率比住社區的老人高，且死亡率至少10幾%；全台使用長照21萬人，加上工作人員、接觸使用者及工作人員的家屬等，將影響78萬人，擴散到社區的影響則是好幾百萬人。

詹長權呼籲，所有物資，長照、醫院、診所都比其他個人重要，長者阿公阿嬤比孫子還重要，面對此疫情，分配物資必須理性思考，因為發病、死亡的都是65歲以上、本來有慢性疾病的。

陳雅美補充，機構第一線工作的人思考很多實務面，比政府往前一步，包含不符合武漢肺炎定義的案例，需要中央政府指引有幾例要通報、通報給防疫專線或是直屬長官；其次，人之間要維持1.8到2公尺距離、有人被隔離時怎麼因應、規劃、合作，需要官、學界進入幫忙。