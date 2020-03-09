台個案疑菲確診者感染源 指揮中心：互傳機率低
一名在菲律賓的台籍男子確診武漢肺炎，曾與台灣確診的案44接觸。中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥今天說，案44應為指標病例，是否為感染源有待釐清，但研判兩人互傳機率低。
菲律賓衛生部8日晚間宣布，菲律賓新增4例武漢肺炎確診病例，其中一例是38歲台籍病患，且這名病患曾與回台後確診的台籍男子（案44）接觸。
外界質疑，案44可能在台灣就染病，傳到菲律賓。
但疫情指揮中心監測應變官莊人祥下午受訪時表示，台灣案44在2月28日至3月3日遊菲，3月2日在菲律賓期間發病，3月5日確診。台灣通知菲律賓，其在菲律賓的台籍友人在3月3日發病，3月6日就醫採檢，3月8日在當地確診。
莊人祥說，案44是所謂的「指標病例」，是否為感染源仍有待釐清。由於兩人發病日只差一天，可能性包含暴露於共同感染源造成這起群聚、或案44是感染源傳給他的朋友。
但莊人祥說，兩人的連續發病間隔只差一天，如兩人是人傳人，根據最新研究發現，連續發病間隔的中位數4.0（95%信賴區間3.1-4.9），他認為機率很低。未來可靠基因定序了解案44的病毒株品系來做證據推論。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言