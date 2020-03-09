直播／口罩販售有新作法？ 疫情指揮中心1400記者會

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球不斷擴大，而台灣日前有45例確診病例，其中有8例確定是院內感染，令不少人憂心病毒是否會在醫院的公共空間傳染給他人。而中山醫大兒童傳染科主任謝宗學在臉書粉專上引用新加坡學者論文，表示接觸傳染是病毒擁有高度傳染力的主因，並指出病毒傳染的主要路徑，提醒民眾應做好手部衛生及不隨意觸碰周圍環境的自保方式。

2020-03-09 11:41