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直播／口罩販售有新作法？ 疫情指揮中心1400記者會
行政院長蘇貞昌今中午召集跨部會會議，確定「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨模式，但考量個資保護，將排除由一般購物網站販售，今起先展開系統壓力測試，預計明天由指揮中心宣布相關作法，但正式實施時間，須待測試結果出爐後再決定，是否提早或延後還沒確認。
中央流行疫情指揮中心記者會預計下午1400開始，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。
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