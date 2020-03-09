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新冠肺炎蔓延 台大公衛籲WHO發布全球大流行

中央社 / 台北9日電

台灣大學公共衛生學院院長詹長權今天表示，世界衛生組織（WHO）說武漢肺炎疫情死亡率3.4%，且逾100國發生疫情，台大公共衛生學院呼籲WHO這週應該發布這是全球大流行。

針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），「台大公共衛生學院抗COVID-19說明會（第五週）」今天在台大公衛學院召開。

詹長權指出，以感染率與死亡率來說，上週說全球看起來死亡率在2%左右，目前所有防疫工作要做的就是拉大人跟人之間的距離，不管是被照顧機構或是社會部分。

其次是保持醫療能量，在「不當照顧之後走向死亡的環節可以早點介入，就可能不會死亡，讓疫情得到一些控制。」

他也說，所有相關做法，上週是從1968年的流感方式，把疫情控制到2011年的情況，可是比爾蓋茲就認為可能是百年一次的大流行，情況可能像1918年西班牙流感，比爾蓋茲到今天還是這樣在做準備，認為必須用這樣的心情防疫。

接著，詹長權並說，WHO說這次疫情死亡率3.4%，意思是說，已經從1968年流感推向1957年流感，往1918年流感方向在走，全球如果這樣判斷，特別是WHO自己這樣判斷，而且今天也已超過100個國家發生疫情，所以台大公共衛生學院要代表專業的角度向世衛組織呼籲，「這禮拜應該發布這是一個全球大流行。」

他還反問，如果這樣的標準不符合國際衛生條例發布全球大流行的條件，不知道還有哪個疾病能這樣發布，「不知道世衛組織在遲疑什麼，這就是一個大流行，已經在發生了。」

新冠肺炎 COVID-19

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