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新冠肺炎傳染力有多強 醫生引用負壓病房格局圖揭主因

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為病房內部，浴室、前室、走廊的採檢點分佈，藍點呈陰性反應，黃點呈弱陽性反應，紅點呈強陽性反應反應。圖擷自臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」
圖為病房內部，浴室、前室、走廊的採檢點分佈，藍點呈陰性反應，黃點呈弱陽性反應，紅點呈強陽性反應反應。圖擷自臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」

新冠肺炎COVID-19）疫情在全球不斷擴大，而台灣日前有45例確診病例，其中有8例確定是院內感染，令不少人憂心病毒是否會在醫院的公共空間傳染給他人。而中山醫大兒童傳染科主任謝宗學在臉書粉專上引用新加坡學者論文，表示接觸傳染是病毒擁有高度傳染力的主因，並指出病毒傳染的主要路徑，提醒民眾應做好手部衛生及不隨意觸碰周圍環境的自保方式。

謝宗學7日在臉書粉絲團「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，引用新加坡學者4日於美國醫學會雜誌（JAMA）發表的一篇關於新冠肺炎病人住過的負壓病房環境採檢論文，謝宗學表示該位病患是只有上呼吸道症狀沒有肺炎的輕症患者，在病房消毒前對環境進行採檢，發現房內18個採檢點裡有15個（87％）呈現新冠肺炎病毒陽性反應，浴室5個採檢點中則有3個（60％）呈陽性反應，前室和走廊所有採檢點則呈陰性，醫護人員防護裝備8個採檢點1個 (12.5％，鞋子前端) 呈現陽性反應，所有的空氣檢體則是呈現陰性反應。

謝宗學表示負壓病房內病患所有可能接觸到的位置，包括器物、設備、聽診器等，在未消毒前幾乎都沾有新冠肺炎病毒，病房外的前室和走廊則因為醫護人員管控措施執行徹底，才沒有將病毒傳出。

謝宗學也點出該研究5點重要資訊，第一「病毒應該沒有空氣傳播能力，只有出風口風扇上存在少量病毒」；第二「 即使輕症病人只有上呼吸道症狀，也可能透過呼吸道顆粒大幅度污染周圍環境」；第三「民眾不要隨意碰觸周遭環境和保持手部衛生清潔格外重要，以防接觸感染」；第四「馬桶內部呈現陽性反應，加上此病人糞便檢體亦呈現陽性反應，暗示糞口傳染的可能」；第五「一旦爆發大規模社區疫情，短時間內將難以控制」。

謝宗學表示「目前研究指出在適合的環境下可能存活高達 9 天，極容易因為接觸傳染讓更多人生病」，因此像韓國、日本、義大利爆發大規模疫情後就難以收拾，衝擊醫療資源，因此他覺得目前台灣的策略正確，謝宗學指出「雖然不一定可以避免疫情爆發，至少可以在疫情爆發時站在制高點上處理醫療體系面臨的衝擊，讓生病的人不會因為醫療體系崩潰喪命」。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員

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