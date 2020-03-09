獲日媒大讚「天才IT大臣」 唐鳳點名他們才是防疫真英雄

台灣防疫表現受到世界矚目，當中行政院數位政務委員唐鳳不但受到日媒大讚是「台灣IQ180天才大臣」，就連副總統陳建仁也稱她是防疫國家隊的「靈魂人物」。不過唐鳳近日在網路上留言，表示真正該感謝的是這些人。

有網友在網站「外獨會」上張貼唐鳳被日本媒體報導的相關新聞，當中不但稱讚唐鳳是「台灣IQ180天才大臣」，也談及他在這次防疫工作裡扮演的重要腳色，透過IT專業製作口罩地圖，及先前鑽石公主號下船旅客的旅遊路線，並對假訊息快速反應，增加民眾對政府的信任。

而唐鳳本人2日在文章下方留言，他首先感謝大家的關心，並強調這次自己只是將民間社群的貢獻做匯整而已。唐鳳表示，口罩地圖應該歸功於衛服部、資訊處處長、健保署全體同仁及民間社群的串聯以及Google的贊助，透過政府開放資料、民間建置網站和Google贊助三方合作，產生一個資料流的生態系。

最後他也感謝所有辛苦的藥師，站在第一線將每天的工作狀況，實際公開給國人知道，唐鳳在留言寫道：「我覺得這是非常令人敬佩的。」