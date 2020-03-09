獲日媒大讚「天才IT大臣」 唐鳳點名他們才是防疫真英雄
台灣防疫表現受到世界矚目，當中行政院數位政務委員唐鳳不但受到日媒大讚是「台灣IQ180天才大臣」，就連副總統陳建仁也稱她是防疫國家隊的「靈魂人物」。不過唐鳳近日在網路上留言，表示真正該感謝的是這些人。
有網友在網站「外獨會」上張貼唐鳳被日本媒體報導的相關新聞，當中不但稱讚唐鳳是「台灣IQ180天才大臣」，也談及他在這次防疫工作裡扮演的重要腳色，透過IT專業製作口罩地圖，及先前鑽石公主號下船旅客的旅遊路線，並對假訊息快速反應，增加民眾對政府的信任。
而唐鳳本人2日在文章下方留言，他首先感謝大家的關心，並強調這次自己只是將民間社群的貢獻做匯整而已。唐鳳表示，口罩地圖應該歸功於衛服部、資訊處處長、健保署全體同仁及民間社群的串聯以及Google的贊助，透過政府開放資料、民間建置網站和Google贊助三方合作，產生一個資料流的生態系。
最後他也感謝所有辛苦的藥師，站在第一線將每天的工作狀況，實際公開給國人知道，唐鳳在留言寫道：「我覺得這是非常令人敬佩的。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言