新冠病毒快篩 立即商機60億

經濟日報 / 記者黃文奇鄭鴻達陳書璿／台北報導

中央研究院昨（8）日宣布，已成功合成能辨識新冠病毒（SARS-CoV-2）蛋白質的單株抗體群，可作為快篩裝置的關鍵試劑，若順利授權、量產，新冠肺炎篩檢可從四小時縮短為15分鐘。

從商機來看，業界指出，以單檢驗試劑套組售價約200-300元，滿足短線檢測需求約2,000萬劑概估，短線商機約40億到60億元，若以中程防疫需求來看，約需1億劑的準備量，則市場規模從200億元起跳。

上周四（5日）抗疫國家隊再度會師，由行政院主導、中研院、國衛院等法人單位技術支援，經濟部則召集產官學研界開會，討論技術授權事宜，有近20家國內檢測業者與會，包括台塑生醫、尖端醫、普生、高端、寶齡等，期許本月內完成授權、力拚三到四個月內進入量產。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，試劑尚須通過衛福部食藥署驗證，包括人體試驗、公衛專家討論，以及須界定適用範圍，程序還很長。

上述快篩技術由中研院基因體研究中心研究員楊安綏團隊開發完成。楊表示，目前檢測新冠肺炎病毒，是以核酸檢驗方式進行，除了要特殊儀器外，平均檢測時間約四個小時，15分鐘的抗體快篩則是全球都想要搶的關鍵。

業界估計，台灣快篩需求量極大，加上潛在的外銷訂單，未來若獲准量產，以當前單一廠商月產能僅幾十萬劑，要多家廠商加入，且產線全開才能支應。

楊安綏團隊在19天內，製造出第一批46株毫克等級產量的單株抗體（IgG），其中有一株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應。快篩的方式，就如檢測流感一樣，簡便、迅速。

至於從開發到量產與商機，中研院院長廖俊智強調，下一步學研單位、廠商及衛福部仍需緊密溝通聯繫，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。

行政院官員則表示，由於前端研發是由中研院負責，後續的量產，就由有產製能力的各個業者來承接，但試劑的準確度如何、承接廠商的能力，後續衛福部食藥署（TFDA）的驗證等，都還要時間。

官員也指出，不只有上述因素會影響，還有一個重要的條件，就是TFDA的「緊急使用授權（EUA）」規定，是否能夠搭配適用在相關的疫苗、藥物或試劑上，若可搭配，就能有更為便捷管道以取得認可。

新冠肺炎 COVID-19 衛福部 食藥署 疫苗 陳時中 基因

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