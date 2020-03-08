台灣為何沒有大規模傳染？ 網友指「兩大關鍵」為主因

面對新冠肺炎（COVID-19）的威脅，台灣政府決策有效制定疫情政策，跟亞洲鄰國相比，可說是控制得當，就有民眾好奇「為何台灣沒有大規模感染」，結果問題一出，網友點出「兩大關鍵」為主因。

原PO在PTT發文表示，台灣為何沒有爆發大規模傳染，與同事討論後只有一個猜測，就是台灣人很早開始戴口罩，要說政府防疫成功嗎？但其實仔細想破口很多，很多案例都是事後回溯才抓出來，在確診前早已四處趴趴走，但沒出現一傳十，十傳百的效應。舉澳洲演奏家為例，理論上至少會有人感染，但現在都無案例出現，台灣也沒有鎖國，國內外交通依舊來來去去，只針對幾個國家有所限制。

原PO提到，政府表示不會天真的假設避得過社區感染，但就是沒有發生，反觀國外到處延燒，「只能說真的是天佑台灣吧！詢問鄉民有什麼見解呢？」貼文一出，網友認為國人「佩戴口罩」、「自主管理」為關鍵因素，「很多人外出戴口罩、勤洗手」、「因為政府一直告訴人民要勤洗手和有做好基本防護」、「醫療水準高、公衛很強大、人民懂防疫」、「台灣人怕死加上公共衛教好」、「台灣人自保能力根本無敵」、「SARS那次衝擊太大，台灣人有危機意識」。

也有人提出不同看法，「大陸對台灣自由行進行限制，導致大陸與台灣人員交流降低，因此減少了傳染的風險」、「台灣人民不相信大陸政府的話」、「提早限制中國疫區民眾來台」、「下令禁止口罩出口」。