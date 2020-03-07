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台灣防疫成果受注目 台美人士跨海視訊交流

中央社 / 高雄7日電

台灣防疫成果舉世注目，高醫大、台大和哈佛大學台灣同學會及波士頓台北經濟文化辦事處等舉行跨海視訊交流，展開一場隔空挑燈對談，激盪策略性預防和減災措施。

高雄醫學大學今天發布新聞稿表示，這場跨海視訊交流，由哈佛大學台灣同學會於台灣時間6日凌晨1時至3時，在哈佛醫學院邀集高醫大暨附設中和紀念醫院、台灣大學公共衛生學院等，就「我們從2003年SARS全球大爆發所學到的教訓–台灣面對COVID-19（武漢肺炎）的快速因應」展開對談。

新聞稿表示，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，台、美3所名校的首場視訊論壇，與會人士除駐波士頓辦事處長徐佑典和近百名哈佛師生等多人，另有高醫大校長鐘育志、高醫院長侯明鋒及台大公衛學院院長詹長權等。

鐘育志分享在校園中，對於學生與教職員的健康管理與關懷。他說，隨時預備好面對更艱難的狀況和挑戰，全體教職員生應一同跨域學習與合作，激盪出策略性預防和減災措施，以讓校務運作和教學活動可以不間斷。

高醫大由鐘育志擔任總指揮，開學前就設置校、院防疫指揮中心，以快速進行防疫應變，開學後加強執行門禁管制、全體體溫監測與防疫點名等校園防疫措施，並藉由防疫專區網頁、教育訓練課程、全校開機桌面等管道，宣導落實個人自主健康管理和防護的重要性。

鐘育志表示，另與國內外的專家攜手合作，成立COVID-19研究小組，分成感控組暨臨床診斷與治療組、流行病學調查組、快篩研發及疫苗組、治療藥物開發組和心理衛生組等，期能針對病毒和疫情作全面向的研發和探討，發展出有效抑制疫情爆發的策略。

高醫也製作影片記錄過去這段期間的各項防疫作為，包括門禁量體溫、刷健保卡查詢出入境紀錄、填寫旅遊史、職業別、接觸史及群聚史等資料，以及開闢領藥「得來速」車道等超前部署，並對日後萬一疫情擴大時，提出因應規劃與處理。

侯明鋒表示，全體醫療工作人員與衛生主管機關必須在指揮系統下攜手合作，才能打贏這場戰役。

新聞稿指出，會後許多與會者紛紛表示藉由分享台灣的防疫經驗，確實體會到台灣在全球防疫陣線上具有重要地位，且有實質的參與及貢獻，希望這場座談會讓國際友人認識台灣的軟實力。對於國際友人致力協助台灣加入WHO（世界衛生組織），徐佑典也代表政府表達謝意。

新冠肺炎 COVID-19

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