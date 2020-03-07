新冠肺炎13人痊癒出院 3人加護病房治療中

指揮中心今天表示，國內累計確診45名新冠肺炎個案當中，已有15人解除隔離、13人痊癒出院，另有3人還在加護病房治療中，正由醫療團隊全力救治中。

中央流行疫情指揮中心今天舉辦記者會，指揮中心指揮陳時中宣布今天沒有新增個案，截至昨天，國內共增382例新冠肺炎相關通報，目前累計1萬3555例通報個案，1萬3095例排除，其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。

確診個案中，1名死亡、15名解除隔離，其中13人已出院，其餘持續住院隔離治療中。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳會後接受媒體聯訪時表示，目前仍有3名個案因症狀較嚴重，還在加護病房治療當中，分別是第24案、27案和34案，重症個案大多原本就有慢性疾病，感染新冠肺炎後不僅重症機會較高，原本的疾病也可能因此加重。

根據了解，第24案是北部60多歲婦女，也是北部一起家庭群聚事件的指標個案，1月底出現發燒、咳嗽症狀後，短短一週後出現肺炎症狀，病情急速惡化，目前病情已大幅改善，但仍在加護病房治療中。

第27案則是北部80多歲男性，本身有高血壓、糖尿病等慢性病史，也是洗腎患者。2月初出現咳嗽、流鼻水症狀，短短3天就因發燒、診斷為肺炎，一週後進入加護病房。

第34案是北部50多歲女性，也是首起院內感染指標個案，本身有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月中旬因低血糖住院，2月底確診新冠肺炎，體內病毒量相當高，醫療團隊仍在全力治療當中。