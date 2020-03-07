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北部醫院群聚何時結案 張上淳：視接觸者14天狀況

中央社 / 台北7日電
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（右）。聯合報系記者陳婕翎／攝影
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（右）。聯合報系記者陳婕翎／攝影

北部醫院群聚感染何時可望結案，指揮中心召集人張上淳今天說，目前持續追蹤相關接觸者，等到那段時間曾在病房中待過的病人、家屬未來14天後都沒有症狀，才認為是安全的。

北部醫院群聚延燒，至今包括第34案女兒、病房護理人員、急診清潔人員、不同病房陪病家屬等共7人染病，昨天再新增1例，是第34案同病房、不同病室的已出院病患的50多歲女性，成為該院內群聚第8例。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心召集人張上淳表示，外界相當關注此次群聚感染，根據目前了解，第45、42案這2個案例有一起到檢查單位檢查，但他們2個案例時間是不同的，應該沒有特別關聯性；案42、34有接觸到同一名護理人員。

張上淳說，由於這家醫院、這個病房有3名護理人員確診，昨天也說明這3名護理人員以排班時序來看，沒有照顧到第45案，但可能有互相支援等狀況，目前因時間久遠不易追溯。

外界好奇公共區域是否可能是污染來源，可能有經過、接觸者感染。

張上淳坦言「無法完全排除」，也沒證據證實有沒有污染，重點在於有這樣可能性的人通通要追，前端知道有這樣的狀況也立即移除病人、病房全數清潔消毒，並對環境採檢確認沒有病毒存在。

張上淳說，其次是那段時間曾在病房中待過的病人、家屬等，不論是否出院通通都要追蹤，直到離開該單位14天後都沒有相關症狀，才認為是安全的。

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