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新竹市防疫演練 陳時中：充分合作才能打勝仗

中央社 / 新竹市7日電

新竹市政府今天邀轄內5間醫院進行新冠肺炎防疫演練，衛福部長、防疫指揮指揮中心指揮官陳時中致詞時強調，對抗病毒需要垂直、水平整合，充分合作才能打贏勝仗。

新竹市政府上月邀集台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹地區醫院、南門醫院組成「防疫作戰聯盟」，協調防疫分工，今天於新竹馬偕醫院進行防疫演練，由新竹市長林智堅、5家醫院院長及醫護人員等進行模擬出現確診病例後等應變情形。

陳時中到場視察時致詞表示，病毒是從心理戰與生理戰「兵分兩路」而來，其中心理戰最易被擊潰，會造成人與人之間的隔閡，因此需要大家團結，要謹慎，但不要緊張、恐慌，若無法充分合作，那這場仗就不容易打贏。

陳時中指出，防疫如同打仗，但目前對敵人的強度、散布的地點都無法掌握，社區中也許潛伏許多敵人，但只要整備好，發生任何情況都能「兵來將擋、水來土淹」，對敵人的狀況也會越來越了解、情報更清楚；而疫苗、藥物還需要時間。

「中央無法做所有事，執行面需要地方」，陳時中說，新竹市在新竹市長林智堅領導下，充分展現防疫決心與態度，包括醫院、市府等單位都動起來，與中央配合，成為中央最好的後盾、最好的執行者，防疫組織整合就能夠成功。

陳時中指出，每個國家都有不同防疫戰略，面對新冠肺炎第一波對於亞洲的攻擊，台灣算有守住，目前病毒持續往歐洲蔓延，未來也會到中東、非洲、拉丁美洲等，到時候就會有人道協助的問題，死亡率也將大幅增加。

陳時中說，世界衛生組織（WHO）對世界醫療秩序的整合，目前仍未建立出權威性，在全世界需要對抗病毒時，沒有可供信任的核心組織，會產生信心的動搖與危機，對全世界經濟活動產生很大影響，世界秩序的恢復時間也會拉長。

針對第45例確診病例的情況，陳時中接受媒體訪問時說，案45上月14日因肝臟疾病住院，20日出院後被列為需高度注意的名單，經擴大採檢揪出確診，目前收治負壓隔離病房，已針對相關接觸者進行調查追蹤。

新冠肺炎 COVID-19

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