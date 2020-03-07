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批蘇貞昌「氣度小」、「短視政客」被點名道歉 醫師再開嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
孔繁錦力挺范范「蘇貞昌短視政客」。圖／（左）報系資料庫（右）翻攝自臉書。
孔繁錦力挺范范「蘇貞昌短視政客」。圖／（左）報系資料庫（右）翻攝自臉書。

新冠肺炎疫情從年初延燒，我國政府1月開始管制口罩出口，曾引起一陣熱議。醫師孔繁錦為此酸行政院長蘇貞昌短視又氣度小，有網友點名他是否欠蘇一個道歉，孔繁錦再度發臉書為自我言論辯護。

今年1月底，藝人范瑋琪在臉書飆罵蘇貞昌口罩禁止出口政策，引來網友怒罵；精神科醫師孔繁錦表態立挺范范，並說「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」、「蘇就是氣度窄、眼光短、嘴巴笨」、「行政院長可不是酸民，說的話要能呈現這個政府的意識與程度。宰相肚裡能撐船，蘇丞相是雞腸鳥肚」、「行政院長說這種話是外交災難，替國家闖禍樹敵」。

隨著疫情擴大，世界各國也陸續開始管制口罩出口，網友點名了孔繁錦，指我國口罩禁出口一個多月了，東南亞國家也紛紛跟進，孔醫師說的時間會證明，到底證明了什麼？子彈飛夠久了嗎？

孔繁錦昨在臉書回應，他表示管制口罩的政策並沒有錯，錯的是「說的方式與時機」，他批蘇貞昌把這件事高調貼臉書，選在武漢封城的時刻，顯然就是衝著中國大陸，「司馬昭之心，路人皆知」。

他指出，政院1月22日說口罩庫存只剩4500萬，隔兩天再說每日244萬，明明量就不夠，為何還信心喊話一定夠不用囤？最終引爆搶購潮，再加上之後的藥局實名制配給制，都是為了蘇的捅簍子善後。

孔繁錦再酸蘇貞昌最聰明的作法就是宣導民眾戴布口罩就好，暗自調度運作、少大聲嚷嚷，被問到的時侯，措辭應溫和審慎。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 蘇貞昌

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