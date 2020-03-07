加濕器別亂加殺菌劑！胸腔科醫師：曾害百人肺纖維化死亡

新冠肺炎疫情延燒，各種防疫殺菌商品熱賣，在高緯度國家常見的霧化加濕器，也有人加入殺菌劑做使用。但醫師提醒這類東西可能有健康疑慮，在南韓曾造成數百人肺纖維化死亡。

台北榮總胸腔內科醫師蘇一峰在其部落格撰文指出，南韓氣候乾冷，許多人有使用霧化加濕器的習慣，英商利潔時（Oxy-Reckitt Benckiser Korea）推出加入殺菌劑的加濕器，號稱可去除空氣中的細菌病毒等等，零售業者也紛紛上架這款產品。

但在2011年南韓卻出現大量不名原因肺部纖維化的病例，根據調查，這些患者的共同特徵是使用了好幾個月加入殺菌劑的加濕器。根據南韓政府統計，這款殺菌加濕器導致103人死亡、數千人受害，死者裡還包含孕婦。

英商利潔時集團南韓分公司主席在酒店開記者會向公眾道歉。圖取自udn tv

利潔時南韓分公司主席薩夫達爾（AtarSafdar）2016年召開記者會鞠躬道歉，向所有受害人「誠心道歉」，承諾會提供數百萬美元賠償，還遭憤怒家屬衝上前掌摑。

蘇一峰提醒，近來由於新冠肺炎疫情，很多家庭或社區也開始在加濕器加入殺菌或消毒劑，他呼籲要非常小心使用，切勿輕易使用「未經人體實驗的霧化殺菌消毒劑治療」。他補充，呼吸道的過敏免疫反應相當複雜，許多未知的化學藥物對皮膚無害，但卻會對呼吸道脆弱的黏膜上皮組織產生意想不到的傷害。