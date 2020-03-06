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澳洲音樂家確診新冠肺炎「入座觀眾席」 103人居家隔離

中央社 / 台北6日電
音樂廳閉館消毒 來台表演澳籍音樂家確診，兩廳院進行消毒作業，包含表演廳舞台、觀眾席等。記者葉信菉／攝影
音樂廳閉館消毒 來台表演澳籍音樂家確診，兩廳院進行消毒作業，包含表演廳舞台、觀眾席等。記者葉信菉／攝影

中央流行疫情指揮中心今天表示，目前已掌握染疫澳洲音樂家在台行程，一共匡列103人需居家隔離，包括音樂家走下觀眾席後，座位周圍2公尺的觀眾。

中央流行疫情指揮中心昨天證實，日前曾來台演出的澳洲籍國際音樂家確診新冠肺炎，他曾於2月28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳演出；據國家交響樂團（NSO）說法，這名音樂家兩場演出都有入座觀眾席，指揮中心立即調閱監視器尋找可能接觸者進行隔離等措施。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，原本新聞稿公布因澳洲音樂家確診個案，有36人需居家隔離14日。但隨後在問答時間，指揮中心監測應變官莊人祥向媒體更新了數字。

莊人祥指出，已匡列接觸者共147人，其中有103人需要居家隔離，包括樂團成員27人（包含記者8人），飯店人員17人，曾接送音樂家的司機15人，飛機飛航有關18人，以及音樂家友人3人。

外界關心音樂家曾入座觀眾席，莊人祥說，有特別調出錄影帶，並請防疫師研判，目前是要求座位周圍2公尺共23人需居家隔離，其餘觀眾則要做自主健康管理，如果有相關症狀，必須戴口罩就醫，並告知接觸史。

文化部長鄭麗君進一步說明，澳洲音樂家兩場演出確實都有入座觀眾席，2月28日那一場，他的座位一邊是友人，一邊是NSO（國家交響樂團）人員，本來就在掌握中，後來進一步拓展至周圍23個座位範圍。

第二場3月1日的演出，鄭麗君說，當天實際出席人數是座位席次的1/3，從錄像來看，音樂家座位附近除了NSO人員，暫無其他觀眾，因此匡列的接觸者較少。

另外，媒體問及是否會考慮公開音樂家在台行蹤，指揮中心指揮官陳時中表示，音樂家在台大部分都是在準備演出，私人行程較少，頂多是搭乘計程車出去和友人吃飯，這部分都已經調出錄影帶，找出相關人員。

陳時中說，這名音樂家沒有搭乘大眾運輸工具，目前行蹤都掌握中，除非有進一步證據，有無法掌握的行程，才會考慮發「細胞簡訊」公開行蹤。

陳時中也特別提到，國家交響樂團成員都是台灣音樂界的菁英，許多人是學校教師，除已被要求居家隔離者外，建議其他需自主健康管理的樂團成員，在這段時間應避免到校上課。

新冠肺炎 COVID-19 澳洲 交響樂團 陳時中

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