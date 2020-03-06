陳時中：預期歐洲新冠肺炎病例將超越亞洲
疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，新冠肺炎世界流行不可避免，亞洲這波台灣可說是守住了，但未來可大膽預測歐洲個案數會很快超越亞洲，如何不鎖國防疫是下一步考驗。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，外籍人士防疫須根據疫情變化，調整旅遊疫情建議、邊境管理措施等，都會進一步行動。
他說，一旦疫情擴散各國，情況將更複雜，同時牽涉外交關係，而台灣不可能鎖國，這將是第二波考驗，台灣就積極做好社區整備。
陳時中表示，目前從個案比例看，可大膽預測「歐洲很快會比亞洲多」。
防疫措施方面，陳時中說，第一波疫情，相關人士已居家隔離，第二波邊境如何防守是相當大考驗，篩檢是針對特定風險、專家認為風險高者。
他說，未來情勢勢必越來越複雜，從一開始只限制武漢、湖北一路蔓延到韓國、義大利與伊朗，未來可能是全球性疫情，如何維持台灣不鎖國又能守住，面臨很大考驗；未來如何慢慢調整防疫措施，找出不特定個案，是下一步防疫方向。
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