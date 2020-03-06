澳洲音樂家就醫未採檢 專家：流鼻水非主要症狀

染疫澳洲音樂家2月27日在台期間曾就醫卻未採檢，引發關注。指揮中心召集人張上淳表示，新冠肺炎出現鼻塞、流鼻水症狀的機會較低，因此較沒有聯想到這個疾病。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今天下午在記者會中被問到此事時做出上述表示，他說，國內擴大篩檢後除了流行地區旅遊史者有症狀要通報，非流行地區若有症狀也可擴大採檢。

不過，由於新冠肺炎出現鼻塞、流鼻水症狀的機會較低，因此較沒有聯想到這個疾病。

指揮中心監測應變官莊人祥也說，一方面是該音樂家主要症狀為咳嗽、流鼻水症狀，加上之前是從英國抵台，因此經診斷認為臨床應是感冒、類流感症狀，才未採檢。