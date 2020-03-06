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公布不到30分鐘...澳籍接觸者擴大匡列 共103人居家隔離

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澳洲音樂家接觸者124人 陳時中：路線單純風險低

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心證實一名來台表演澳籍音樂家回國後確診。 圖／聯合報系記者葉信菉攝影
中央流行疫情指揮中心證實一名來台表演澳籍音樂家回國後確診。 圖／聯合報系記者葉信菉攝影

指揮中心今天表示，目前已掌握染疫澳洲音樂家2月23日至3月2日在台行程，該音樂家除了2月27日至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，已匡列124名接觸者，評估社區傳播風險低。

中央流行疫情指揮中心昨天證實，日前曾來台演出的澳洲籍國際音樂家確診武漢肺炎，他曾於2月28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳演出；據國家交響樂團（NSO）說法，該音樂家2場演出都有入座觀眾席，指揮中心立即調閱監視器尋找可能接觸者進行隔離等措施。

新冠肺炎 COVID-19 交響樂團

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