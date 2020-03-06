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從SARS重災區到防疫典範 台灣30年經驗用在一時

中央社 / 台北6日電
新冠肺炎疫情愈演愈烈，許多醫院派出全套防護裝備的醫護人員站在出入口，一一詢問進入醫院民眾旅遊史和健康情況。 圖／聯合報系資料照（記者杜建重／攝影）
新冠肺炎疫情愈演愈烈，許多醫院派出全套防護裝備的醫護人員站在出入口，一一詢問進入醫院民眾旅遊史和健康情況。 圖／聯合報系資料照（記者杜建重／攝影）

17年前曾是SARS重災區的台灣，在這次武漢肺炎逆勢成為防疫典範，背後靠的是30年來、一次次疫情積攢的寶貴防疫經驗，不僅有完善感控網絡，也利用健保系統推動口罩實名制。

台灣對抗武漢肺炎經驗受矚目，美國醫學會雜誌刊登文章指出，台灣團隊迅速認識危機，啟動應變措施，每天向民眾簡報，準確提供訊息安定民心，是迅速應變並保護公民利益的範例。

中央流行疫情指揮中心副指揮官、衛生福利部次長何啟功今天上午接受媒體聯訪表示，台灣在這次武漢肺炎疫情中，不論入境管制、口罩實名制等防疫措施都走在世界前面，這些都是過去20至30年慢慢累積的成果。

何啟功說，17年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，台灣個案數全球排名第3，那次疫情讓台灣學習到許多寶貴經驗，建立起感染症防治網絡、給予感染症醫師較多津貼等，也將醫院內的感染管控列為醫院評鑑必備項目之一，打下深厚基礎。

同樣是口罩實名制，南韓實施時只能靠身分證、出生年度做為實名制，發放地點也相當侷限，導致購買民眾大排長龍。

何啟功指出，反觀台灣，正因過去30年來從勞保、公保漸漸整合成完善的健保制度，彼此運作很清楚、有脈絡可依循，透過現有的系統平台加上工程師熬夜設計軟體，口罩實名制才能直接架構在這套系統上，並透過遍布全台的健保特約藥局，靠著刷健保卡發放口罩，守住防疫防線。

新冠肺炎 COVID-19

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