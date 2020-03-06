與澳洲確診音樂家同機 長榮機組員返台

一名來台的外籍音樂家近日在澳洲確診武漢肺炎，而日前曾經與音樂家同機的10多名長榮機組人員今天清晨搭機返台；疾管人員隨即上機詢問人員健康史，以進一步確認與音樂家接觸過程。

中央流行疫情指揮中心昨晚證實這名外籍音樂家2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台，研判在台發病的機會較高。

與這名外籍人士曾經同機的長榮機組人員，今天清晨4時45分搭機返回桃園機場。3名機師、10多名空服人員分為2梯次下機。整部班機僅搭載長榮機組人員，並未有旅客搭乘。

由於機師並未接觸音樂家，因此在飛機降落後，先行下機，並戴著口罩，填寫防範入境健康聲明卡後，疾行離開機場，未對整個過程表示意見。

疾管人員隨後上機測量空服員的體溫，並詢問人員在當時與音樂家接觸的相關過程，歷經近一小時，所有人員在5時30分全部下機，並安排離開機場。

長榮航空表示，配合疫情指揮中心規範，與這名武漢肺炎確診病例接觸過的空、地勤員工，將進行相關檢疫或隔離。

長榮航空表示，在武漢肺炎疫情期，長榮對於各航班都會採深度清潔及加強消毒方式處理。

中央流行疫情指揮中心昨晚指出，這位外籍音樂家在台灣有演出，入境時健康聲明書填有咳嗽症狀，在機場檢疫時讓醫師看過，但現場看是沒有症狀，也沒有疫區旅遊史，所以就讓他入境。