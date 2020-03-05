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防疫 南市推線上洽公 拱手不握手

聯合報 / 記者鄭維真／台南報導
台南市長黃偉哲（中）、議長郭信良（右）與民進黨市議員呂維胤（左）昨合拍影片，向市民宣導防疫期間「拱手不握手」。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（中）、議長郭信良（右）與民進黨市議員呂維胤（左）昨合拍影片，向市民宣導防疫期間「拱手不握手」。記者鄭維真／攝影

防杜新冠肺炎疫情擴大，減少市民到機關洽公機會，台南市政府力推線上申辦業務，包括行動支付停車費可享優惠、訴訟程序視訊諮詢服務等，希望減少人群聚集的機會。台南市長黃偉哲與議長郭信良昨天也合體推行「拱手不握手」運動，避免傳染。

黃偉哲說，為降低感染風險，近日他大量減少跑攤次數，婚喪喜慶僅跑喪事，避免出席室內需要近距離接觸的大型活動。

隨著疫情發展，民眾出門意願降低，市府力推洽公電子化，鼓勵大家使用線上申辦事項，且能快速查詢進度，「民眾省時方便，政府也往e化邁進」。

目前台南市府交通局推行的行動支付路邊停車費相當熱門，民眾可利用「台南好停」等手機App線上付費，不必再跑到超商繳錢，且首筆免費、第2筆優惠2元；若使用市區智慧停車柱，現場以電子票證付費還可打9折。停車管理處表示，近2年行動支付使用率大幅增加2成。

地政局最常受理的地籍謄本核發部分，去年共發了413萬多張，其中線上核發約325萬張，比例高達78%，地政局長陳淑美說，門牌變更、實價登錄申報等都可透過網路申辦，方便又能降低接觸風險。

公司行號經常使用的公司、商業及動產擔保也能採線上登記，經發局表示，若用網路申辦，公司登記規費可減收300元，商業登記可減200元。

另外，3月才上線的「訴訟程序視訊諮詢服務」可讓民眾透過視訊尋求司法協助，包括訴訟程序、書狀撰寫、費用查詢等，降低法院人員與民眾面對面接觸的機會。

黃偉哲、郭信良昨天攜手在台南市政府拍影片宣導防疫觀念，郭信良說，民代是高危險群，難以掌握所有接觸者，呼籲大家響應「拱手不握手」運動。

新冠肺炎 COVID-19 郭信良 黃偉哲 疫情 超商

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